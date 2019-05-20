Türkelili yangınzedeye Almanya'dan 40 bin liralık yardım

Almanya’nın farklı kentlerinde yaşayan Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köylüleri, Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde 22 Nisan’da yaşanan yangın faciası için yardım kampanyası düzenledi.
Almanya'nın farklı kentlerinde yaşayan Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köylüleri, Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde 22 Nisan'da yaşanan yangın faciası için yardım kampanyası düzenledi.
Kendilerine "Yeşiloba Sevdalıları“ adını veren Yeşilobalılar, topladıkları 5 bin 890 euroyu Hüseyin Üstündağ aracılığı ile yangınzedelere ulaştırdı.
Hüseyin Üstündağ yaptığı açıklamada, "Türkelimize bağlı Yazıcı köyünde çıkan yangında 3 ev tamamen yandı. İnsanlarımız mağdur durumdaydı. Duyarsız kalamazdık. Yeşiloba Sevdalıları olarak oluşturduğumuz grubumuz ile bir nebzede olsa mağdur insanlarımızın yaralarına merhem olmak istedik. Yardımlarını esirgemeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.