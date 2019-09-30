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Türkelililer, son sıcak günleri "Yaşam Vadisi"nde değerlendirdi

Türkelililer, sonbaharın son sıcak günlerini ilçede yeni oluşturulan Çay Yolu Yaşam Vadisinde değerlendiriyor.


Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilerek, ilçede yeni oluşturulan Çay Yolu Yaşam Vadisine gelen Türkelililer, burada güzel havayı spor yapıp, piknik yaparak, yürüyüş yaparak değerlendirdiler.


İlçede uzun süredir sosyal alanların kısıtlılığından dolayı hafta sonlarını çevre ilçelerde değerlendirmek zorunda kaldıklarını belirten Türkelililer, ilçenin hasretle beklediği sosyal alanların yapılmasından dolayı yetkililere teşekkür ettiler. Vatandaşlar, Çay Yolu Yaşam Vadisi projesi çalışmalarının devam edeceğini öğrendiklerini, çalışmaların devamını merakla beklediklerini ifade ettiler.

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