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Türkeli'ne yeni kaymakam

Sinop’un Türkeli İlçe Kaymakamlığı görevine Hüseyin Remzi Konak atandı.

Sinop'un Türkeli İlçe Kaymakamlığı görevine Hüseyin Remzi Konak atandı.


Bir süredir Ayancık Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak'ın vekaleten yürüttüğü Türkeli Kaymakamlık makamına, Hüseyin Remzi Konak tayin edildi.


Daha önce Karabük'ün Eskipazar ilçesinde vekaleten kaymakamlık görevi yürüten Hüseyin Remzi Konak, son olarak 105. Dönem Kaymakam Adaylarının İçişleri Bakanlığı Merkez Stajını (Dil Kursu) tamamlayarak, asaleten olarak Türkeli ilçesine atandı.

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