Türkeli'nin köylerinde asfalt çalışmaları sürüyor

Türkeli Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde 2019 yılı 1. kat asfalt programında yer alan Türkeli ilçesine bağlı Keş köyü, Taçahmet, Taşgüney ve Ayancık Yenigüler köyleri grup yolunun 5,8 kilometrelik asfalt çalışmasının tamamlandığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, 1,3 kilometrelik Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi asfalt programının devam ettiğini, 11 kilometrelik Düzler, Hamamlı, Yeşiloba, Satı, Gökçealan ve Çatak grup yolunda ise 2. kat asfalt çalışması yapımı öncesi yolun alt yapı hazırlıklarına başlanıldığını söyledi.

Ünal, asfalt programının yanı sıra, bazı köylerde de 3 kilometre beton yol programının devam edildiğine dikkat çekerek, "Sinop Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş ve İl Başkanımız Uğur Giresun'un destekleriyle ilçemiz köylerindeki hizmetlerimizi sürdürüyor, çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Türkeli kabuğunu kıracak dediğimizde bizlere inanarak ve güvenerek destek olan tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.