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Türkeli'nin üç mahallesinin karantinası sona erdi

Sinop Türkeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında üç mahallede uygulanan karantina kaldırıldı.

Sinop Türkeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında üç mahallede uygulanan karantina kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Türkeli'nin Akçabük köyüne bağlı Demirci, Aşağı Marbel ve Merkez Mahallelerinde hıfzıssıhha kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması, 7 Eylül gecesi itibariyle kaldırıldı.


Bilindiği üzere, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu mahalleler için karar alınarak, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59 itibariyle ikinci emre kadar süresiz karantina uygulaması başlatılmıştı.

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