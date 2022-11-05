İhlas Haber Ajansı

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Türkeli'ye 7 bin m2'lik mesire alanı

Sinop’un Türkeli ilçesine 7 bin metrekarelik mesire alanı kazandırmak için çalışma başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesine 7 bin metrekarelik mesire alanı kazandırmak için çalışma başlatıldı.


Metin Bostancıoğlu Caddesi üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu yanına yaklaşık 7 bin m2'lik mesire alanı inşa edilecek. Projede piknik alanları, çocuk oyun alanları, spor aktivite alanları, satış büfesi ve dinlenme alanları yer alacak.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin yaptığı açıklamada, “Türkeli Belediyesi Mesire Yeri Projemizin yapım çalışmalarına başladık. Projemizi bahar mevsiminde tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu ve bunun gibi daha birçok projelerle ilçemiz, bölgemizin cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

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