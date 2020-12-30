İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'ye yeni cenaze nakil aracı

Sinop Türkeli Belediyesi araç filosuna yeni cenaze nakil aracı eklendi.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in girişimleri, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun'un destekleriyle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) Fatma Şahin'in talimatlarıyla; Türkeli Belediyesi araç filosuna ilçedeki hizmetler için elzem bir araç olan cenaze nakil aracı kazandırıldı.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yeni aracın belediyeye kazandırılmasında büyük emeği geçen başta TBB Başkanı Fatma Şahin'e, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'e, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun'a ve AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.