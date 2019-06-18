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Türkeli'ye yeni itfaiye aracı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Türkeli Belediyesine hibe edilen tam donanımlı itfaiye aracı hizmete girdi.


Türkeli Belediyesine hibe edilen tam donanımlı itfaiye aracının yangın olaylarına büyük ölçüde katkı sağlaması planlanıyor.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in girişimleri sonucu yeni tam donanımlı itfaiye aracının Türkeli Belediyesine kazandırıldığını ifade eden Türkeli Belediye Başkan Vekili Atakan Arslan, yaptığı açıklamada, Türkeli tarihinde ilk kez sıfır bir itfaiye aracının itfaiye amirliği araç filosuna kazandırıldığını belirtti.


Yeni tam donanımlı itfaiye aracının 6 ton su ve 500 litrelik köpük kapasiteli olduğu, yangınla mücadelede, patlamaları ve patlayarak hızla yayılan alevleri bastırmak için gerekli özelliklere sahip kuru kimyevi toz ile müdahale özelliğine de sahip olduğu öğrenildi.

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