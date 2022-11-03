Türkeli'ye yeni yüksekokulu yerleşkesi arayışı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yeni yüksekokulu yerleşkesi için çalışmalar sürüyor.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve Rektör Yardımcıları, Türkeli ilçesinde yapılması planlanan yeni Türkeli Meslek Yüksekokulu yerleşkesi için incelemelerde bulundu. Türkeli Kaymakamlığı ve Türkeli Belediye Başkanlığına ziyarette bulunan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve üniversite yönetiminden oluşan heyet, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk ile birlikte yerleşke binası yapımı için gösterilen Kirtozaltı mevkisindeki alanı yerinde inceledi.

“Yeni programlar açmaya müsait değil”

Rektör Nihat Dalgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkeli Meslek Yüksekokulumuz, kuruluşundan bu yana 4 yıl geçmesine rağmen yeni programları açmaya müsait değil. Dolayısıyla biraz daha genişlemesi ve mevcut öğrencilerimizi daha rahat bir ortamda eğitim öğretimlerine devam ettirebilmemiz gerekiyor. Bu anlamda kaymakamımız, belediye başkanımız ve ilgili arkadaşlarla beraber farklı alternatifleri değerlendirmek için buradayız. Öğrencilerimizi farklı bir yerde daha geniş bir kampüs ortamında Türkeli Meslek Yüksekokulu yapılabilir mi diyerek çalışma yürütüyoruz. Hem öğrencilerimiz daha donanımlı olmaları için hem de yeni programlar için alternatif yerleri inceliyoruz. Yeni mahalle olarak hüviyet kazanan bu alandaki yeri bize sundular, burayı değerlendireceğiz. Uzaklığı, yakınlığı, öğrencilerin gidiş gelişleri ve yer ile alakalı konuyu kendi aramızda değerlendireceğiz. Sonrasında olumlu bakılırsa, bir dernek burayı yapma konusunda teşebbüste bulunacak. Bu da güzel bir gelişme. Biz doğrusu ilçemizdeki özellikle Sinop'taki dernekleri, konfederasyonları yüksekokul, okul, üniversite açma hevesinde gayretlerinde olmaları bizim önemli, takdirle karşılıyoruz. İncelediğimiz alanın uygun olup olmadığını kendi aramızda değerlendireceğiz. Şu anda karar vermiş değiliz” dedi.

Ardından ilçe merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu binasını incelediler.