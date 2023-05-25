Türkiye Judo Şampiyonu Türkeli'den

Ankara'da düzenlenen 2023 Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkeli Belediyesi Esnafspor Kulübü sporcuları, başarılarla döndü. Şampiyonada Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Judo Federasyonu'nun müsabaka faaliyet programında yer alan Spor Toto 2023 Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da Türkiye Judo Federasyonu hizmet binasında bulunan spor salonunda yapıldı.

Türkeli Belediyesi Esnafspor Kulübü sporcusu Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak, M4-81kg ve M2-40 takım müsabakalarında iki altın madalya kazandı. Deniz Çolak, Avrupa Balkan ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

İlçe Müdürü Deniz Çolak yaptığı açıklamada, “Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak Türkeli'nin sesini Türkiye'de duyurmak için Türkeli Belediyesi Esnafspor Kulübü adına mücadele gösterdim. Uzun bir süredir aktif bir şekilde yarışma için hazırlıklarımı sürdürdüm. İki kategoride de Türkiye birincisi olduğumdan dolayı mutlu ve gururluyum. Şimdi Avrupa Balkan ve dünya şampiyonaları için hazırlıklarımız devam edecek” dedi.

Yarışmada, Türkeli Belediyesi Esnafspor Kulübü sporcuları Çağdaş Canel ve Serdar Çolak da kendi alanlarında Türkiye üçüncülüğü elde ederek, önemli bir başarıya imza attılar. Çağdaş Canel, M2-73 kiloda Türkiye üçüncülüğü, Serdar Çolak ise M4-90 kiloda Türkiye üçüncülüğü kazanmış oldu.