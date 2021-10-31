Sinop'ta, 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışları sona erdi.

30-31 Ekim tarihleri arası Sinop'un Akliman mevkisinde yapılan ve çok sayıda sporseverin buluştuğu 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası tamamlandı.

Yarışma hakkında açıklamada bulunan Sinop Off-Road Kulübü Başkanı Bülent Cevdet Durdu, “Bugün 4. Ayağın 2. Etabını yaptık. Bugün toplamda 3 etap 3 tur yarışmamız vardı. 3'ünü de sağ salim tamamladık. Servis gördük. Etaplarımız ağırdı ama yarışmacılarımız memnun. Akşam ödül törenini bekliyoruz. Netice birazdan açıklanacak. Biz de Sinoplu olarak burada kupa kaldırmayı hedefliyoruz. Zaten niyetimiz oydu. Evimizde inşallah kupamızı da kaldıracağız. Sinoplulara hediye edeceğiz” dedi.

Yarışmanın sonunda Ertan Nacaroğlu ve Ali Emre Yılmaz 1., Zafer Durmaz ve Selçuk Aksöz 2., Engin Öztürk ve Mehmet Özdemir 3. Olurken, şampiyonaya ev sahipliği yapan Sinop Off- Road Kulübünden Bülent Cevdet Durdu ve Volkan Taşpınar S4 Sınıfında 2.'liği elde etti.