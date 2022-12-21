Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanacak

Dünya üzerinde Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanıyor. Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'nin şehirlerine göre ise en uzun geceye Sinop şahitlik edecek.

Kış mevsiminin başlangıcı anlamına gelen Oğlak Dönencesi (Kış Gündönümü) etkisi olan ‘en uzun gece' bugün Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde yaşanıyor. Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'de ise diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.

Kış Gündönümü'nün Sinop'ta yaşayan herkes için güzel ve huzurlu geçmesini dileyen Melih Kabataş, “Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Yeni yıldan önce herkesin güzelce dinlenebileceğini, bu gecenin herkese iyi geleceğini düşünüyorum. Küçük ve mutlu bir şehir olan Sinop'ta böyle herkesin huzur bulabileceği huzur dolu bir gece yaşayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Üniversite birinci sınıf öğrencileri ise ilk kez Sinop'ta en uzun geceye şahit olacağını ifade ederek, heyecanlı olduklarını dile getirdiler.