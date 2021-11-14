Türkiye'de korona virüsün en çok arttığı il Sinop

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Ekim-5 Kasım insidans haritasını paylaşarak bu tarihlerde vaka sayısı en çok artan 10 ili sıraladı.

Bakan Koca'nın paylaşımında, bu tarihlerde korona virüsün en çok arttığı ilin Sinop olduğu görülürken onu Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun illeri takip etti.

23-29 Ekim tarihlerinde yüz bin kişide 255,94 vaka oranına sahip olan Sinop'un 102,09 artışla 30 Ekim-5 Kasım tarihlerindeki vaka yoğunluğunun 358,03'e yükseldiği görüldü.