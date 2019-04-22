U-15 şampiyonu Sinop Tersanespor

Sinop'ta 3 yıldır faaliyet gösteren Sinop Tersanespor, Çankırı'da düzenlenen “U-15 Türkiye Şampiyonası"nın birinci etabında şampiyon oldu.

Sinop Tersanespor Teknik Direktörü Tayfun Ertem oyuncularının ve kendisinin çok mutlu olduğunu, şampiyonluğu hak ettiklerini belirterek, “U-15 Türkiye Şampiyonası Çankırı'da oynandı. 6 takım vardı. 2 grup halinde karşılaşmalar yapıldı. Finale kadar geldik. Şampiyon olarak Sinop'a geri döndük. Tersanespor 3 yıldan beri faaliyet gösteriyor. Güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Otobüsümüzü, kulüp binamızı hallettik. Alt yapılarımızı halletmeye çalışıyoruz. İlk sene ufak tefek hatalardan bir grup atlamayı kaybettik. İkinci sene karşımıza zorlu takımlar çıktı. Başarılı olamadık. Ama üçüncü sene biraz daha güçlenerek eksiklerimizi tamamladık. Birinci etapta şampiyon olduk. Antrenmanlarımızı çok düzenli yaptık. İnanıyorum ki bir daha ki yıllarda iki, üç grup geçmeyi planlayacağım. Bu olay bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Sinop camiamıza, sporcularımızın ailelerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.