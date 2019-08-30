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U dönüşü yapmak isteyen traktör kazaya sebep oldu

Sinop’un Boyabat ilçesi Bektaş köyü mevkiinde dönüşün yasak olduğu bölgede aniden U dönüşü yapmak isteyen traktörün römorkuna otomobil çarptı.

Sinop'un Boyabat ilçesi Bektaş köyü mevkiinde dönüşün yasak olduğu bölgede aniden U dönüşü yapmak isteyen traktörün römorkuna otomobil çarptı.


Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Bektaş köyü yolunda Mehmet Sözcü idaresindeki 57 AY 260 plakalı traktör, U dönüşünün yasak olduğu bölgede aniden dönüş yapmak istedi Bu sırada seyir halindeki Ceyhan Kantarcıoğlu idaresindeki 28 AAE 001 plakalı otomobil, traktörün römorkuna çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ceyhan Kantarcıoğlu, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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