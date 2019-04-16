UltrAslan'dan Başkan Ayhan'a atkı

Galatasaray'ın taraftar grubu “UltrAslan” Sinop Temsilciliği, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan olduktan sonra yoğun bir şekilde tebrikleri kabul eden ve ziyaretçilerini ağırlayan Barış Ayhan'ı, Sinop UltrAslan Temsilciliği ziyaret etti. UltrAslan Sinop Temsilcisi Özger Turhan, gerçekleştirmek istedikleri ziyareti kabul eden Ayhan'a tebriklerini sunarak teşekkür etti.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise, “UltrAslan taraftar grubumuz ziyaretime gelmiş. Tabii ki de bizde renk ayrımı olmaz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sonunda UltrAslan Sinop Temsilcisi Özger Turhan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a atkı hediye etti.