Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası seremonisi düzenlendi

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası müsabakaları Sinop'ta devam ediyor.

Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Allah'ın izniyle bu ülkenin bayrağını göndere çekme noktasında çok büyük başarılar elde ettik. Federasyon olarak 2000 yılından bu yana hiçbir olimpiyatta boş geçmedik" dedi.

Turnuvanın üçüncü gününde düzenlenen seremoniye Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin ve il protokolü katıldı. Tören öncesi katılımcılar müsabakaları izledi.

Federasyon olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, Başkan Şahin; “Allah'ın izniyle bu ülkenin bayrağını göndere çekme noktasında çok büyük başarılar elde ettik ve devam ediyoruz. Bugün burada yapılan şampiyonada bir sonraki adımda Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek gençlerimizi seçme müsabakası niteliğini taşımaktadır. Bu açıdan ehemmiyeti büyüktür” diyerek şampiyonanın önemine vurgu yaptı.

Türk tekvandosunun geçmişten bu güne çok büyük başarılara imza attığının altını çizen Şahin, “2000 yılında düzenlenen olimpiyatlardan bu güne hiçbir olimpiyatta boş geçmedik. Bunun en büyük sebeplerinden birisi bu ailenin fertlerinin birbirini sevmesi, birlik ve beraberlik içinde çalışması ve başarıya giden yolda bu birlik beraberliği devam ettirmesidir. Her ne kadar bu spor bir dövüş sporu gibi gözükse de aslında bir nezaket, saygı ve insani değerlerin kültüre büründüğü bir spor dalıdır. Sadece sporcu yetiştirmiyoruz, aynı zamanda iyi vatandaş modeli olma noktasında bütün antrenörlerimiz gençlerimizi eğitmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Şahin ve protokol üyelerine plaket ve hediye takdimi yapıldı. Ardından kendi alanında derece yapan sporculara madalyaları yine protokol tarafından takdim edildi. 17 Ağustos'ta başlayan müsabakalar 22 Ağustos'a kadar devam edecek.