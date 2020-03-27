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Üniversite öğrencilerinden "evde kal" mesajı

Sinop’ta üniversite öğrencileri ve Arş.

Sinop'ta üniversite öğrencileri ve Arş. Gör. Serhat Altınkaynak, korona virüsü sebebiyle vatandaşlara "evde kal" mesajı gönderdi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tiyatro Öğrenci Kulübü Akademik Danışmanı Arş. Gör. Serhat Altınkaynak vatandaşların evde kalarak daha güvende olduklarını belirterek, “Dünya ve ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Sinop Üniversitesi Tiyatro Öğrenci Kulübü olarak yerelde Sinop'ta ve ulusalda Türkiye'de farkındalık oluşturmak; evde kalmanın önemini vurgulamak amacıyla bir video çekmeyi düşündük. Şu an memleketlerinde olan kulüp üyelerimiz aracılığıyla da bunu gerçekleştirdik. Bu süreçte sevdiklerimizle birlikte sağlıkla kalabilmek için küçücük bir etki oluşturabildikse ne mutlu. Bu farkındalık için çaba harcayan kulüp yönetmenimiz Enes Cangül, kulüp başkanımız Melahat Kuş ve görüntülerde olmayan diğer kulüp üyelerimizin de katkıları dikkate şayandır. Hepsine ayrı ayrı minnettarım" dedi.

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