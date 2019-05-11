Üniversiteler Arası 8 Top Bilardo Turnuvası sona erdi

Sinop'ta düzenlenen Üniversiteler Arası 8 Top Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Türkiye Üniversiteler Federasyonu tarafından Sinop'ta düzenlenen Kadın, Erkek 8 Top Pool Bilardo Şampiyonası Final Müsabakaları tamamlandı.

Sinop Atatürk Spor Salonu'nda 8 Mayıs'ta başlayan ve 43 erkek, 19 bayan sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda erkeklerde Anadolu Üniversitesi, Kadınlarda Hacettepe Üniversitesi birinci oldu.

Bireysel sıralamada erkeklerde Anadolu Üniversitesi Naci Dalgıç, kadınlarda Hacettepe Üniversitesi Ceren Dinç birinciliği elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Federasyon Asbaşkanı Nurettin Karakurt yaptığı açıklamada, "8 Mayıs'ta başlayan Türkiye şampiyonası bugün yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Sinop'ta yapılan bu organizasyonda çeşitli illerden gelen gençlerimiz spor adına birbirleriyle yakın dostluklar kurdu. Ramazan ayı nedeniyle final müsabakalarına katılım eksik olmasına rağmen erkeklerde 10 üniversite, kadınlarda 6 üniversiteden toplam 62 sporcunun çekişmeli yarışmasına sahne oldu. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dereceye giren takım ve sporculara madalya ve kupa verildi. Yapılan kupa törenine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Antalya Milletvekili Çetin Osman Bulak, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve sporcular katıldı.