Üniversiteliler caddede kitap okudu

Sinop Üniversitesi'nde kurulan yeni bölümlerden biri olan Sosyoloji Bölümü öğrencileri caddede kitap okuma etkinliği yaptı.

Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, kurdukları Sosyoloji Kulübü üyeleri ile birlikte Sakarya Caddesi'nde kurdukları stantla insanlara hem okunacak kitaplar sundu hem de kendileri kitap okudu.

Sinop Üniversitesi Sosyoloji Kulübü üyesi Enes Tuna yaptığı açıklamada, “İnsanlara kitap okumayı aşılamaya çalışıyoruz. Kitap okumanın sokakta da yapılabileceğini, sadece evde, odada değil her yerde kitap okunabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Sinop Üniversitesi Sosyoloji Kulübü adına böyle bir etkinlikte bulunduk. Bölümümüz yeni kuruldu, 2 yıldır mevcuduz. Birinci ve ikinci sınıflardan gönüllüler olarak bugün buradayız. Amacımız sadece öğrencilere değil, küçük büyük herkese kitap okuma alışkanlığını aşılamak” dedi.

Sosyoloji Kulübü olarak etkinliklerinin devam edeceğinden bahseden Tuna, “Bugünlük Sakarya Caddesindeyiz, eğer önümüzdeki zamanlarda izin alabilirsek başka yerlerde de tekrar bu gibi etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.