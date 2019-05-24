Usta öğreticiler destek bekliyor

Sinop Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Seda Karaarslan Demir ve üyeleri tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Seda Karaarslan Demir, “Sinop Usta Öğreticiler Derneği 2017 Ocak ayında Halk Eğitim kadrosuz usta öğreticilerince kurulmuş olup çok başarılı işlere imza atmıştır. Bu işlerin en bilineni ve gurur kaynağımız olan İçişleri Bakanlığından hibe alarak başlattığımız Girişimciliğin ve İstihdamın Desteklenmesi projesidir. Proje kapsamında dernek üyesi 4 usta öğretici sıcak cam sanatı eğitimi almış olup 2018 yılı Nisan ayından bu yana bu sanatı öğrenmek isteyenlere dernek bünyesindeki cam sanat atölyemizde eğitimler verilmektedir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da farklı branşlarda görev yapan usta öğreticiler mağdurlardır. Bizler Sinop Usta Öğreticiler Derneği Yönetim Kurulu olarak tüm usta öğreticiler adına mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz. Yıllardır mevsimlik işçi gibi çalışan, sosyal güvenceleri olmayan, tazminat hakkı ve işsizlik sigortasından faydalanamayan ve sigortaları eksik yatan usta öğreticiler olarak destek bekliyoruz” dedi.