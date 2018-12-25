Uyuşturucuyu 'Çevik' buldu: 2 gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu merkez ilçede ikamet eden 2 kişinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde narkotik köpeği 'Çevik' ile yapılan aramada 372 gram toz esrar ve 336 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.