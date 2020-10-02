“Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol” kampanası

Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerin tablet ihtiyacını karşılamak amacıyla Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" kampanyası düzenlendi.

Kampanyanın tanıtım toplantısı Sinop Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, “Zor zamanlarda birli içinde olmak, çetin süreçleri omuz omuza vererek aşmak milletimizin yüksek karakterinin en belirgin tezahürüdür. Devletimizin bu husustaki gayret ve kararlılığından ilham alan çalışmalarımızla bizler de üzerimize düşen hayati vazifeyi ifa için seferber olmuş bulunuyoruz. Uzaktan eğitim kapsamında atılan sayısız adımdan biri olarak ‘Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol' hareketi ile teknolojik donanım eksikliği nedeniyle uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrencilerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Bu meyanda hem aileleri hem ülkemiz hem de bizler için paha biçilmez kıymetler olan çocuklarımızın yarınlarını, bilimin ve teknolojinin tekamülüne yetişecekleri şekilde tesis etmek yegane gayemizdir. Eğitim öğretim serüvenimizin tek bir eksik olmadan, toplumsal dayanışma içinde devam ettirilmesi için değerli desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz. Bağışlayacağınız tabletler, kardelenler misali aydınlık geleceğe uzanan çocuklarımıza umut ışığı olacak, uzaktan eğitim en ücra semtlere en uzak köylere kadar kesintisiz ulaşacaktır. Böylesine güzel bir yolda birlikte yürümeyi bekliyor, bağışlarınızı için şimdiden şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Düzenlenen tanıtım toplantısına Sinop Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş, Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş de katıldı.