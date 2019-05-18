Uzun: “Otopark ve trafik sorununu çözeceğiz"

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi halk toplantısı yaptık, ben halkımın sorunlarını dinleyerek koltuğa oturdum. Öncelikli hedeflerimiz önemli ve öncelikli işleri yapmaktı, bunu da halkımızla belirleyeceğiz. İlçemizin en büyük sorunları otopark ve trafik sorunudur. İnşallah bunları çözeceğiz. Halkımıza söz verdiğimiz yüksekokul projemiz vardı, rektörümüz ile görüştük bununla ilgili çalışmalara da başladık. Erfelek ilçemizi turizme açmak için kollarımızı sıvadık. Turizm kenti diyoruz, şelaleye 300 bin 500 bin kişi geliyor diyoruz ama bir kişiyi bile konaklatacak yerimiz yok maalesef. KUZKA'dan ilk aşamayı geçen otogar projemiz mevcut. Diğer aşamalardan da geçebilirse projemiz Erfelek'te otogar sorununu da ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Uzun, "Bu yıl benim proje yılım olacak” şeklinde sözlerini tamamladı.