Sinop'un Erfelek ilçesi Akçaçam köyünde uzun yıllardır bozuk olan köy yollarına asfalt yapılıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erfelek Akçaçam Köyü Muhtarı İsmail Bostan, “Şu anda yolumuz asfalta hazırlanıyor. Son aşama olan sıkıştırmadayız. 5-6 seneden beri bu yolları yaptırmak için çalışıyorum. Çalışmalar çok güzel gidiyor” dedi.

"Çocukluk hayalimiz"

Erfelek Akçaçam Köyü Azası Yüksel Ayran, “Akçaçam köyünde muhtarımla beraber yıllardan beri emek ettiğimiz mücadele var. Çocukluğumdan beri hep hayal ettiğim yollarımız olsun. Bir şeyler yapılsın diye yıllar sonra bunun emeğinin karşılığını aldık” ifadelerine yer verdi.

"70 yaşından sonra gördük"

Köy sakinlerinden olan Hakkı Ünalan ise “Sinop Erfelek Akçaçam köyünden yaşıyorum. Yıllarca hep bu günü bekledik. Bu günleri 70 yaşından sonra gördük çok şükür. 70 yıldır buralarda doğru düzgün yol yoktu. 25 yıldır çamur içindeyiz. İnşallah bu yıl çamurdan kurtulacağız” şeklinde konuştu.