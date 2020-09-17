Vali Karaömeroğlu'ndan Sinoplulara 'komşu ve akraba ziyareti' uyarısı

Vali Karaömeroğlu ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Aşıklar Caddesi üzerindeki iş yerlerini tek tek gezerek yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede başarılı olmak için yapılması gereken kuralları anlattı. Özellikle yoldan geçen toplu taşıma araçlarını durduran Vali Karaömeroğlu sürücülere maske ve fazla yolcu almamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Maske takan ve sosyal mesafeye uyan esnaf ve vatandaşlara da teşekkür eden Vali Karaömeroğlu denetim sonrası yaptığı açıklamada, “Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz jandarma komutanlarımız, belediye başkanlarımız, esnaf odası başkanlarımız, ziraat odası başkanlarımızla beraber, tüm Türkiye çapında salgınla mücadelede farkındalık oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek için ‘Birimizin Sağlığı Hepimizin Sağlığı' mottosuyla denetimlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bıkmadan usanmadan uyarmaya devam ediyoruz. Bu mücadeleyi ancak birlikte kazanabiliriz, sadece ceza yazarak da kazanamayız. Bu kurallara uyarak kazanabiliriz. Onun için bu konuda farkındalık denetimlerine yorulmadan, usanmadan devam edeceğiz. Bu konuda Sinoplu hemşirelerimizden beklediğimiz komşu ziyareti, akraba ziyareti, kadınlar günü, altın günü gibi tür ziyaretleri lütfen erteleyelim. Bunları sağlıklı günlerde hep birlikte yapmak için biraz sabredelim. Bu tür organizasyonlar çok tehlikeli bir kişide olursa herkese bulaşıyor. O gidiyor 10-15 kişiye bulaştırıyor. Bu tür ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Rehavete kapılmadan, yorulmadan, usanmadan bu denetimlere devam edeceğiz” dedi.

Vali Karaömeroğlu, denetimlerin belirli aralıklarla ilçelerde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'na denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Mehmet Yüksel ve emniyet müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri, sağlık görevlileri eşlik etti.