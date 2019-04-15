Vali Şakalar: “Sinop turizmde hak ettiği konuma ulaşmalı”

Vali Köksal Şakalar, Turizm Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Toplumda farkındalık yaratarak turizmin önemine dikkat çekmek ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır. Turizm, farklı dil, din, ırk ve kültüre sahip insanların birbirlerini daha yakından tanıma şansı yakalamasına imkan sağlayarak, dostluk ve sevgi duygularının insanlar arasında gelişmesine önayak olan ve bu sayede dünya barışı ve huzurunun korunmasına katkı sağlayan çok önemli bir sektördür. Ülkemiz, zengin tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan, barındırdığı sayısız tarihsel ve kültürel zenginliğin yanı sıra, coğrafyası, farklı arayış ve beklentilere yanıt veren iklim koşullarıyla büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu zengin coğrafyada yer alan güzel ilimiz, kültürel değerleri ve coğrafi konumu itibariyle meydana gelen doğal güzelliklerini cömertçe sergilemektedir. Temiz ve sakin doğasıyla ülkemizin ender bölgelerinden olan ilimizin, turizmde hak ettiği konuma ulaşması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm paydaşlar ile büyük bir gayret ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşünceler ile turizm alanında tanıtımımızın daha etkin hale getirilmesinde ve daha ileriye götürülmesinde sektörün gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, başarılı bir turizm sezonu geçirilmesi temennisi ile Turizm Haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.