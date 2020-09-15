Vali Sinoplu vatandaşlara seslendi: "Lütfen tedbirlere uyalım"

El temizliği, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşları daha hassas olmaya davet eden Vali Erol Karaömeroğlu, "Lütfen tedbirlere uyalım, bu mücadeleyi birlikte kazanalım” dedi.

Atatürk'ün Sinop gelişinin 92. yıldönümü kutlama törenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Erol Karaömeroğlu,"Sinop yaş ortalaması yüksek, yaşlı nüfusu çok olan bir ilimiz. Biz el birliğiyle yaşlılarımızı korumalıyız. Analarımız, babalarımız, dedelerimiz için bu tedbirlere ve kurallara uymalıyız. Bu konuda farkındalık çalışmalarımız hızla devam ediyor. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Biz Türkiye'de vaka sayısı en az olan 20 il arasındayız. Dolayısıyla tedbirleri ve kurallara daha çok dikkat etmeliyiz. Ben geçenlerde bir vali olarak bir maskesiz fotoğraf ihtiyaç duydum şu ilde benim bir maskesiz fotoğrafım yok. Yani 24 saat maske ile yaşıyorum. Onun için herkesi de bu kurallara uymaya davet ediyorum lütfen tedbirlere uyalım bu mücadeleyi birlikte kazanalım" diye konuştu.