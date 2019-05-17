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Vali ve başkana plaket

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Sinop Valisi Köksal Şakalar ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ı makamlarında ziyaret etti.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Sinop Valisi Köksal Şakalar ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamlarında ziyaret etti.


Sinop'ta 2-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 18. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılımlarından dolayı, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel tarafından Sinop Valisi Köksal Şakalar'a ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a plaket verildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cengiz Demirel, “Bugün Sinop Valimiz Köksal Şakalar ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı ziyaret ettik. Kendilerine yönetim olarak 2-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 18. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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