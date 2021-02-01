Vatandaş ıhlamuru artık gramla alıyor

Sinop'ta havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur satışlarında büyük artış olduğu belirtildi.

Ihlamur kapalı pazar yerinde kilogram fiyatı 130 TL satılırken aktarlarda 200 TL'den alıcı buluyor. Vatandaşlar, ıhlamuru yüksek fiyatı sebebiyle artık gramla satın almayı tercih ediyor. Son dönemde adeta altın fiyatları gibi sürekli artışta olan ıhlamur fiyatı 200 liraya kadar yükselirken, vatandaşlar, ıhlamuru yüksek fiyatı sebebiyle artık gramla satın alıyor.

Salgın döneminde ıhlamura ilginin arttığını belirten kapalı pazar yerinde satış yapan esnaf Hasan Kaya, "Pandemi dönemi ile birlikte ıhlamura olan talep arttı. Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon ve sakinleştirici özelliği başta olmak üzere çok sayıda faydası olan ıhlamura her zaman talep var ancak bu pandemi döneminde hastalıklara karşı direnci artıran ıhlamura talep daha da arttı. Ben ıhlamura bu yıl zam yapmadım geçen seneki fiyattan satıyorum. Biz kilogram fiyatını 130 TL'den satış yaparken piyasada 150-200 TL arasında satışı yapılıyor. Bizler de fiyatı her geçen sene artış gösteren ıhlamuru gram ile 5'er 10'ar TL'lik paketler halinde hazırlayarak müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ihlamurun pandemi döneminde artış göstermesinin nedeni ise gribal enfeksiyonlara, öksürüğe, sinirleri yatıştırıcı, sakinleştirici ve hastalıklara karşı direnç artırıcı özellikleri bulunması" dedi.

Salgın döneminde ıhlamuru evlerden eksik etmediklerini dile getiren vatandaşlar, fiyatının cep yakmasından dolayı bütçelerine göre ihtiyaç oldukça gram ile satın aldıklarını ifade ettiler.