Virajı alamayan otomobil devrildi: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde virajı alamayarak otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde virajı alamayarak otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fahrettin Çelik idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Çatakgeriş köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Fahrettin Çelik yaralanarak, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.