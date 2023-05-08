Voleybol küçükler grup müsabakaları Sinop'ta başladı

Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları, 18 okul takımı ve 185 sporcu ile Sinop'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın faaliyet programında yer alan ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ‘Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları' başladı. Mücadelelere Bartın, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve İstanbul'dan kızlarda 10, erkeklerde ise 8 okul takımı olmak üzere toplam 185 sporcu öğrenci,12 hakem, 18 idareci ve beden eğitimi öğretmeni katıldı.

Açılış seremonisinde konuşan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, “Sinop, gençlik ve spor dostu bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlimizde ulusal ve uluslararası müsabakalar yapılabilecek potansiyele sahibiz. Sporun geliştirici ruhu ile gençlerimiz, sportif karşılaşmalarda hem mücadele azmini, hem dayanışmayı ve aynı zamanda yeni dostluklar edinmeyi öğreniyor. Bizim için en büyük onur ise onların yüzündeki mutluluğu görmek ve aynı heyecanı birlikte yaşamaktır” diye konuştu.

Sporculara başarılar dileyen Kalyon, misafir öğrencilerin Sinop'tan güzel hatıralarla ayrılması temennisinde bulundu.

Kızlar kategorisinin maçları Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, erkekler kategorisinin maçları ise Merkez Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. 8 Mayıs'ta başlayan mücadeleler, 11 Mayıs'ta sona erecek.