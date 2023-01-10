Yaban hayvanlarının yaraları Sarıkum'da sarılıyor

Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı, hasta ve doğada aç kalmış yaban hayvanlarının yaraları sarılıyor. 2022 yılında Sinop'ta 329 yaban hayvanı bakım ve rehabilitasyona alındığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ateşli silahla veya farklı doğal sebeplerle yaralanan, hasta, doğada aç kalmış yaban hayvanları rehabilitasyona alınarak gerekli tedavileri sağlanıyor. İyi ve sağlıklı duruma getirilen hayvanlar ise yeniden doğal yaşam alanına salınıyor. DKMP 10. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta hizmet veren merkez, ihtiyaç duyulması halinde diğer farklı illerden gelen yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

329 yaban hayvanı bakıma alındı

Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2022 yılında, doğada çeşitli sebeplerle yaralanmış 329 yaban hayvanı tedavi altına alındığı ve bunların 224'ünün tekrar sağlığına kavuşarak doğal ortamlarına salındığı kaydedildi.

DKMP 10. Bölge Müdürlüğü, merkezde tedavi edilen yaban hayvanı türleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Aralarında ağaç sansarı, ala doğan, alaca ağaçkakan, alaca baykuş, Anadolu sincabı, angıt, arı şahini, atmaca, bahri, balaban, bıldırcın, bıldırcın kılavuzu, boz ayı, çakal, çeltikçi, çıkrıkçın, çobanaldatan, ebabil, ekin kargası, erguvani balıkçıl, ev kırlangıcı, gri balıkçıl, guguk, gümüş martı, ibibik, ishakkuşu, karaca, karagerdanlı dalgıç, karatavuk, kaya güvercini, kaya kartalı, kızıl şahin, kukumav, kulaklı orman baykuşu, kumru, küçük akbaba, küçük balaban, leş kargası, leylek, öter ardıç, peçeli baykuş, puhu, bayağı puhu, serçe, su kılavuzu, su samuru, su tavuğu, şahin, bayağı şahin, taşçeviren, tilki, tosbağa, turna, vaşak, yabani tavşan ile yediuyur türleri.”