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Yabancı plakalı tır kaza yaptı: 1 ölü

Sinop’un Boyabat ilçesinde yabancı plakalı tır şarampole devrildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yabancı plakalı tır şarampole devrildi. Kazada tırın Gürcistan asıllı sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu yönüne gitmekte olan Gürcistan uyruklu Guram Sharadze idaresindeki WV 789 VW plakalı tır, Gökçeağacsakızı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş alana devrildi. Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sharadze, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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