“Yakup Ağa Konağı”nın müze olması talebi

Hikmet Tosun, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy'a yaptığı nezaket ziyaretinde Gerze Yakup Ağa Konağı ve yangın evleri ile ilgili birçok istişarelerde bulundu. Tosun, “Biz İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü olarak Başkanımızın bu alandaki çalışmalarına destek vermek için her daim yanındayız” dedi.

Tosun, Gerze'nin en önemli tarihi yapıtlarından biri olan Yakup ağa Konağı'nı 2001 yılında kamulaştırdıklarını, 2005 tarihinde ise restorasyonunu gerçekleştirdiklerini kaydetti. Zamanın Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un ilçeye gelerek Yakup Ağa Konağı'nı ziyaret ettiğini ve buranın aslına göre tadilatının yapılması noktasında ödenek aktarıldığını belirten Tosun, “Bu binaların en büyük sorunu bakmak ve muhafaza edebilmektir. Zira bu binalar insanla birlikte yaşar. Bu binalar fonksiyonlu hale getirildiği sürece ömrü uzun olur. Yakup Ağa Konağı 19.yy Türk mimarisinin en güzel eserlerinden birisidir. Şu anda İl Özel İdaresi'ne tahsisli olan bu binayı Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy kültür amaçlı talep ederse, bu tarihi binada Gerze'nin otantik eserleri Gerze'nin etnografik eserleri burada sergilenebilir” diye konuştu.

Tosun, “Biz bu binayı restore ettikten sonra unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, dokuma tezgahları yaptırılarak burada sergilenebilir. Bura da etnografya müzesi kurulması istenirse, buranın turizme kazandırılması noktasında tüm personelimle Başkan Cevat Şensoy'a katkıda bulunurum. Gerekirse bakanlıktan da yardım almak suretiyle buranın etnografya müzesine dönüştürülebilmesine katkı sağlarız” şeklinde konuştu.

Başkan Şensoy ise konağın en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam ettikleri belirterek, “Ben bir Gerzeli olarak Gerze'nin tarihini, kültürünü ve değerlerini yaşatmak adına elimden gelen her şeyi yaparım. Biz buranın bir an önce faaliyete geçmesi adına çeşitli projeler geliştiriyoruz” açıklamasında bulundu.