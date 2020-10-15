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Yangına polis müdahalesi

Sinop’ta çeltik anızında çıkan yangını polis memurları yangın tüpüyle söndürdü.

Sinop'ta çeltik anızında çıkan yangını polis memurları yangın tüpüyle söndürdü.


Mertoğlu köyü mevkisinde hasadı yapılan çeltik tarlasında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın bölgesine giremeyince polis memurları yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Polis memurlarının yaptığı ilk müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Polis memurlarının yangına müdahale etmesi vatandaşların takdirini topladı.

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