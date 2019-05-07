Yangında bulunan kemik parçalarının hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen yangının enkazından alınan kemik parçalarının hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı.

22 Nisan günü henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'nın (105) hayatını kaybettiği çevredeki vatandaşlar tarafından açıklanmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerince yangın enkazından toplanan kemik parçaları, kimlik tespiti yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilerek DNA testi yapıldı. DNA testi sonucunda kemiklerin hayvanlara ait olduğu, yangın sırasında sıcaklığın 600-700 santigrat derecelere ulaşması nedeniyle 3 kişinin tamamen yandığı üzerinde durulduğu öğrenildi.

Enkazdan alınan kemik parçaları ikinci bir DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.