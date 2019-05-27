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Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Sinop’un Türkeli ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildi.


Türkeli ilçesi Metin Bostancıoğlu Caddesi üzerindeki bir okulun bahçesinde vatandaşlar, yavru baykuşu tellere sıkışmış halde buldu. Kargalardan kaçarken tellere sıkıştığı tahmin edilen ve kanadından yaralanan yavru baykuşu kurtaran vatandaşlar tedavisi için Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdi.


Doğa Koruma ekipleri, yaralı baykuşu teslim alarak, tedavi altına aldı.

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