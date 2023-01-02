Yaralı halde bulunan martı tedavi altına alındı

Sinop'ta yaralı halde bulunan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Adliye Kavşağı'nda vatandaşlar tarafından yaralı halde bir martı fark edildi.

Vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, uçamayan martıyı alıp götürdü. Yaralı martının, tedavisi ve bakımı gerçekleştirildikten sonra doğal yaşamına geri bırakılacağı öğrenildi.