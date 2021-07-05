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Yaralı kartalı orman personeli fark etti

Sinop’ta bulunan yaralı kartal, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Sinop'ta bulunan yaralı kartal, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.


Sinop Saraydüzü Orman İşletme Şefliği personeli gece saatlerinde ormancılık faaliyetlerini yürüttükleri sırada yol kenarında bitkin halde bir kartal buldu. Orman personeli durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.


Kanadı kırık olduğu anlaşılan kartal ekiplerce alınarak tedavi edilmek üzere Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

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