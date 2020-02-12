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Yaralı şahine sahip çıktı

Sinop’ta aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş yolda yaralı halde bulduğu şahine sahip çıktı.

Sinop'ta aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş yolda yaralı halde bulduğu şahine sahip çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesi Gökçeağaç Sakızı köyü mevkinde kara yolunda aracı ile Boyabat istikametine seyir halinde olan vatandaş yol kenarında yerde yatan şahini fark etti. Karlar içerisinde olan şahinin aç ve donmak üzere olduğunu fark eden vatandaş, şahini hemen aracına alarak veteriner hekime götürdü.


Veteriner Hekim Uğur Demir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir vatandaşımız yolda görmüş getirmiş. Tedavisini yaptık iyileştirdik. Yağan kar nedeni ile yaban hayvanlarımız yiyecek sıkıntısı çekebiliyor. Mümkün olduğu kadar sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecekler bırakmak gerekir. Yaban hayvanlarımız doğamızın bir dengesidir. Onlara her zaman sahip çıkmalıyız" dedi.

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