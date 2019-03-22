Yaşlılar unutulmadı

Sinop'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kalan yaşlı vatandaşlar için etkinlik düzenlendi.

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür ve Araştırmaları Derneği iş birliğinde yaşlı vatandaşlar bir çay bahçesinde ağırlandı. Dernek Başkanı Kenan Aral konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaşlılar Haftası dolayısıyla Sinop'taki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü evlerinde kalan, evde bakım hizmeti gören yaşlı teyzelerimizle, amcalarımızla bir etkinlik yapalım dedik. Onların Yaşlılar Haftası'nı kutlayalım, gönüllerini alalım dedik. Kurum yetkilileri ile görüştük. 70 ile 90 yaşlarındaki yaklaşık 20-25 kişiyi ağırladık. Çok memnun kaldılar, hepsini mutlu ettiğimizi umuyoruz” dedi.