Yavru ayı Ponçik'e özenle bakılıyor

Sinop'ta, kardeşini kaybeden ayı yavrusu "Ponçik"e Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakılıyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 20 gün önce, bölgede çiftçilik yapan bir kişi tarafından bulunan ve daha sonra Sinop'taki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan iki ayı yavrusundan biri hayata tutunamadı. Çalışanlar tarafından "Ponçik" adı verilen diğer ayı yavrusunun ise bakım ve rehabilitasyon süreci devam ediyor. Üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak beslenen ve sıcak bir ortamda bakılan yavru ayı "Ponçik", 24 saat veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yavru ayımızın sağlık durumu iyi. 3 saat aralıklarla özel diyet uygulanıyor. Biraz daha burada misafir edeceğiz” denildi.