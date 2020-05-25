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Yavru karaca milli parklara teslim edildi

Sinop’ta bulunan karaca yavrusu korunmak üzere milli parklara teslim edildi.

Sinop'ta bulunan karaca yavrusu korunmak üzere milli parklara teslim edildi.


Sinop'un Boyalıca köyü Ahmas Mahallesi'nde bulunan karaca yavrusu korunmak üzere milli parklara teslim edildi.


Boyalıca köyü sakinlerinden Aydın Baş sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için çıktığı sırada evinin bahçesinde karaca yavrusu buldu. Gelen ses üzerine bahçeye yönelen Aydın Baş yavru karacayla karşılaştı. Korkmuş karacayı eve getiren Aydın Baş ve ailesi yavruyu sütle besledi.


Kısa sürede evdekilerin maskotu olan karaca yavrusu çok geçmeden resmi kurumlarla irtibata geçilerek milli parklara teslim edildi.

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