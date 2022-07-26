Yaz aylarında tezgâhlar kültür balıklarına kaldı

Balıkçılar av sezonunun başında palamudun bol olacağını tahmin ediyor.

15 Nisan'da av yasağının başlamasının ardından balık tezgahlarını çoğunlukla gibi kültür balıkları süslüyor. Sıcak havalarda dip avlarına takılan deniz balıkları kısmen hareketlilik yaşatıyor. Balıkçılar bir önceki sezonda kendisine hiç rastlayamadığı palamuttan bu sezonda ümitli. 1 Eylül'de başlayacak av sezonunda Karadeniz'de ağlara ilk takılan balığın palamut olması bekleniyor.

Balıkçı Hakan Erol, Sinop'ta tezgahlarda bu günlerde kültür balıklarının olduğunu belirterek, “Kültür balıkları çipura, levrek, somon zaman zaman çarpan geliyor. Bu zamanlarda böyle olur, en kıt zamanlar. Fiyatları ise levrek 110 TL, çipura 120 TL, kefal 40 TL, somon 90 TL” diye konuştu.

“Palamuttan ümitliyiz, hamsi bazen çıkar”

Erol, 1 Eylül'de başlayacak av sezonunda palamuttan ümitli olduklarını vurguladı. Hamsinin ise bazı zamanlarda hiç çıkmayacağını tahmin ettiklerini söyledi. Palamudun bol olduğu senelerde hamsi avının zayıf geçtiğini de sözlerine ekledi.

Balıkçı Erdoğan Doğan ise “Allah nasip ederse denizde palamut bol, sezon işareti iyi gösteriyor. Lüfer var, istavrit var, çinekop. Hamsi ekim-kasım aralarında çıkar, hamsi de olur inşallah. Palamut bol neşeli bu sene” ifadelerini kullandı.