Sinop'ta yaşayan bir vatandaş yazlığını açık hava müzesi haline getirdi.

Sinop'ta yaşayan Adem Dinç ailesiyle birlikte, Abalı köyü Kurtkuyusu mevkisinde dededen kalma tarlalarına konteyner bir ev yaptı. Dinç ailesi yaklaşık 2 yılda kaldıkları konteyner evin çevre düzenlemesini yaptı. İçerisine de asırlık nostaljik eşyalar yerleştirerek evlerinin etrafını açık hava müzesi haline çevirdi. Dinç ailesi paylaştıkları eserleri bir sonraki kuşaklara kadar ulaştırmayı hedefliyor.

“Hafta sonları gelip burada mücadele ediyoruz”

Bahçesini ailesiyle birlikte açık hava müzesine çeviren Adem Dinç, “Tarihi eserler gibi şeyleri değerlendirmek, verniklemek imajıyla tekrar gündemimize getirmek, yaşatmak amacıyla görenleri fotoğraf çekmesi, izlemesi amacıyla yaptık. Eşim, annem, babam ve çocuklarımla hep birlikte bu hale getirdik. Burası dediğim gibi baba köyü olduğu için bahçe de yapıyoruz. Buraya koyduk konteynerimizi gördüğünüz gibi kozalaklar, süsler, tarihi eşyalar, mısır değirmeni bulunmakta. Cansız mankenleri süs niyetine giydirdim, koydum. Yapay kuyu yaptık. Öküz arabası tekerlerinden oturma yerleri yaptık. Bu şekilde bahçemize renk kattık. Amacımız tarihi eserlerimizi değerlendirmek, gündemde tutmak" dedi.