YEDAŞ ekiplerinin Sinop kent meydanı projesi kapsamında trafo konumlandırma çalışması

Gerçekleşen çalışma drone ile görüntülendi.

Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu trafo sorunsuz olarak yeni yerine konumlandırıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YEDAŞ Sinop Bölge Müdürlüğü Operasyon Yöneticisi Batuhan Sarıoğlu; “Sinop kent meydanı projesi kapsamında bizde YEDAŞ olarak güzelleştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm yatırım çalışmalarımızla bütün engelleri ortadan kaldırıyoruz. Aynı zamanda kaliteli ve sürekli enerjiyi sağlamak adına yine meydanı projesi kapsamında çeşitli alanlarda yatırım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada 1600 kW bir kabin deprese çalışması yaptık. Yeni yerine aldık. Kot farkından kaynaklık bir yükseklik söz konusuydu. Biz bunu giderdik. Çalışmalarımız hafta sonuna kadar devam edecek. Hafta sonuna kadar bütün kablolar yer altına alınarak meydan projesi çalışmalarımız sona ermiş olacak” dedi.