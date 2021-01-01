İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni yıla mutlu girdiler

Sinop’un Türkeli ilçesinde yaşayan ve maddi sıkıntı çeken Suriyeli aileye dernek ve hayırseverlerin desteğiyle yardım yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan ve maddi sıkıntı çeken Suriyeli aileye dernek ve hayırseverlerin desteğiyle yardım yapıldı.


Türkeli Genç İş Adamları Derneği öncülüğünde, ilçedeki hayırseverlerin de desteğiyle Türkeli'de bir aydır ikamet ettikleri ve maddi sıkıntı çektikleri öğrenilen 3 çocuklu Suriyeli aileye yardımda bulunuldu.


İhtiyaç sahibi aileye yakıt, ev eşyası, gıda ve kırtasiye yardımında bulunularak, mutluluklarına ortak olundu.


Yeni yıla yeni eşyaları ve sıcak evlerinde geçiren Suriyeli ailenin mutlulukları yüzlerinden okundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.