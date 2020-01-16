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Yerli hamsi uzun bir aradan sonra tezgahlarda

Sinop’ta uzun zamandır tezgahlarda bulunan Gürcistan hamsisi yerini yerli hamsiye bıraktı.

Sinop'ta uzun zamandır tezgahlarda bulunan Gürcistan hamsisi yerini yerli hamsiye bıraktı.


Sinop'ta balık tezgahlarını Gürcistan hamsileri süslerken, yerli hamsiler tekrardan tezgâhlara geri döndü. Tekirdağ açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 30 ton yerli hamsi avladı. Yerli hamsi uzun bir aradan sonra tezgahlara geri döndü. Balıkçı Cumhur Ünlü, “Teknelerimiz Tekirdağ taraflarında 3 bin 4 bin kasa yerli hamsi tuttular. Uzun bir zamandır tezgahlarımızda yerli hamsi yoktu. Birden geldi. Bize de sürpriz oldu. Gürcistan'dan sonra yerli hamsicilik başladı. Hiç böyle bir durum beklemiyorduk. Bizim için yeni sezon başlamış gibi oldu. Şuan tezgahlarımızda yerli hamsiyi 10 TL'den satıyoruz. Yerli hamsinin devamı için umudumuz var“ dedi.

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