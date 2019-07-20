Yeşiloba köyünde 29 yıl sonra pazar açılışı

İlçeye bağlı Yeşiloba köyünde her hafta kurulacak olan cuma pazarının açılış törenine İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Yeşiloba köyüne kayıtlı yurt içinde 6 binin üzerinde vatandaşın olduğunu söyledi. Zadeleroğlu, "Yeşiloba köyüne kayıtlı 6 binin üzerinde ilçede ve İstanbul çevrelerinde insan var. 6 bin üzerindeki insanın köyüyle bağı var, herşeyden önce gönül bağı var. Bu bağın kopmaması adına, bu kıymetli kültürün de devamı adına pazar yeri açılışını çok önemli buluyorum" diyerek, pazar yerinin Yeşiloba ve çevre köyleri için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Davul-zurna eşliğinde açılışı gerçekleşen cuma pazarını gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, akabinde köyde bulunan Güllük Şelalesi ve Mesire Alanını ziyaret etti.